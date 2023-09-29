شاهد صورة لكيم كارداشيان بعيدة عن أسلوبها “شعر قصير وثياب متسخة”

ما الذي يخطر في بالك عند التفكير بنجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان؟ ستفكّر بخصلات شعرها الداكنة والطويلة، أو بشرتها الخالية من العيوب، أو ربما منحنياتها المبالغ فيها والمغطاة بإطلالة مطاطية ترابيّة اللون. ولكن، ماذا عن إطلالتها بشعرٍ قصير ونظارات قراءة من عام 2003؟ يبدو ذلك غير مرجح بدرجة كبيرة.

هكذا بدت كارداشيان على غلاف النسخة المخصصة للذكرى السنوية العاشرة لمجلة “CR Fashion Book”، الإثنين.

وكانت كارداشيان نجمة الغلاف الأول للمجلة في عام 2013.

وبالكاد يمكن التعرّف على كارداشيان في هذه الصورة التي التقطتها المصورة الأمريكية، ناديا لي كوهين، باللونين الأبيض والأسود.

وبدا شعرها الكثيف محلوقًا، بينما رسمت حاجبيها على خط رفيع.

وكانت النجمة ترتدي شعرًا مستعارًا، بإطلالة من ابتكار المصمم مات بينز، بحسب ما أكّد وكيل الدعاية الخاص به لـCNN.

وارتدت كارداشيان أيضًا قميصًا أبيض ملطخ بالأوساخ من علامة “DSQUARED2″، ونظارات من “Old Focals”.

وهذه الإطلالة بعيدة كل البُعد عن الأسلوب النموذجي للنجمة، وقد يكون ذلك سبب تداول “هاشتاغ” باسمها عبر منصة “X” (تويتر سابقًا)، حيث شوهِدت الصورة أكثر من 22 مليون مرة حتّى الآن.

ورُغم مقارنة العديد من مستخدمي الإنترنت إطلالتها بالدمية “تشاكي” من سلسلة لأفلام الرعب تحمل الاسم ذاته ، إلا أن هذه الإطلالة قد يكون لها سبب.

وفي وقتٍ سابق من هذا العام، صيغ مصطلح “أمينة مكتبة أنيقة” (librarian chic) داخل أوساط الموضة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن شملت مجموعة خريف وشتاء 2023 من علامة “ميو ميو” نظارات بيضاوية رفيعة وتنانير ضيقة، وسترات بفتحة رقبة مستديرة.

وأصبحت علامة “فيندي” تبيع سلاسل النظارات مقابل 620 دولارًا، بينما شوهد مشاهير مثل عارضة الأزياء بيلا حديد، والفنانة “دوجا كات”، والمؤثرة غابرييت، بنظارات ذات إطارات رفيعة.

وتوفر قصة شعر كارداشيان أيضًا نفحة من الأناقة، وظهر العديد من المشاهير بهذه التسريحة في الآونة الأخيرة، من إيما كورين إلى فلورنس بيو.

وقالت مؤسسة علامة “ميو ميو” ومديرتها الإبداعية منذ عام 1993، ميوتشيا برادا، لصحيفة “ذا تلغراف” البريطانية في عام 2013، إن “القبح جذاب والقبيح مثير”.

وشرحت برادا: “من الممكن أنّه (الشعور أنّ القبح مثير) كان بمثابة فضيحة في عالم الموضة، لكنه أمر شائع في مجالات فنية أخرى (الرسم والأفلام)”.

ومن أجل النجاة في صناعة الترفيه المتقلبة والمتغيرة باستمرار، تُعتَبر الإثارة والتطور أمرًا أساسيًا.

وعلى مدى العقد الماضي، تمتّعت كارداشيان بإطلالات متعددة، إذ أنّها ظهرت سابقًا ببدلات رياضية وردية اللون من علامة “جوسي كوتور”، وكانت بمثابة مصدر إلهام الفنان “ييه” (كانييه ويست سابقًا) عند ارتدائها ملابس رياضية لعلامة “Yeezy” من رأسها حتّى أخمص قدميها، كما أنّها بدت كطالبة قانون ببدلاتها كبيرة الحجم خلال مناسبات نُظمت داخل البيت الأبيض.

سي أن أن عربية