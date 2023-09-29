قائد الجيش السوداني يصل إلى عطبرة

وصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة السودانية إلى مدينة عطبرة بولاية نهر النيل. وكان في استقبال قائد الجيش السوداني كبار القادة العسكريين في الولاية. شاهد الصور: سونا

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