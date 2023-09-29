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قائد الجيش السوداني يصل إلى عطبرة

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Asma Osman 0 تبليغ

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وصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة السودانية إلى مدينة عطبرة بولاية نهر النيل.

وكان في استقبال قائد الجيش السوداني كبار القادة العسكريين في الولاية.

شاهد الصور:

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سونا

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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