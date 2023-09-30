محافظ بنك السودان يتوجه لدولة قطر

توجه محافظ بنك السودان المركزي السيد برعي الصديق فجر اليوم الى الدوحة متراسا وفدا اقتصاديا . وعلمت (سونا) من مصادر مطلعة بالمركزي انه سيبحث شراكات في عدد من المجالات الاقتصادية ومن المرجح التوقيع على عدد من الاتفاقيات الاقتصادية . وتعد هذه الزيارة احد اهم مخرجات زيارة رئيس مجلس السيادة الفريق اول عبد الفتاح البرهان لدولة قطر الأخيرة. سونا

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