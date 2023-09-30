شاهد بالفيديو.. رشا الزنجية ترفع التمام للوطن مع العازف “طاسو”.. “جينا نرمي قدام وأرواحنا ليك هدية”

بعد طول غياب، وعقب تصدره لأبرز الكلمات بحثاً في محرك البحث “قوقل” على الإنترنت من داخل السودان في سنوات سابقة، يعود العازف “طاسو” لملامسة الإبداع برفقة رشا دينق “رشا الزنجية”.

ومن كلماتها وألحانها قامت المطربة رشا الزنجية بأداء أغنية “جيش الوطن فداك” مساهمة منها في رفع التمام للسودان ومشاركة لإخوانها في القوات المسلحة السودانية وهم يخوضون “معركة الكرامة” لإنهاء تمرد الدعم السريع.

جينا نرمي قدام وأرواحنا ليك هدية.. شارك العازف عبدالرحيم طاسو الفنانة رشا دينق بأسلوبه الجميل، والذي وجد استحساناً وتفاعلاً واسعاً بحسب رصد محررة “النيلين” على شبكات التواصل الاجتماعي، ووجد تحية خاصة من المتابعين.

شاهد رشا الزنجية – “جيش الوطن” مع “طاسو”:

المصدر – “النيلين“