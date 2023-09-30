الشروع في إنفاذ الخطة الإسعافية لصيانة وتأهيل الطرق بالجزيرة

ود مدني - ولاية الجزيرة شرعت وزارة البنى التحتية والنقل بولاية الجزيرة في إنفاذ خطتها الإسعافية لصيانة وتأهيل الطرق بواسطة هيئة الطرق والجسور وشركة بتروكات بصيانة الطريق الرابط بين مظلة خالدة ومستشفى الصائم لطب وجراحة العيون بمدني شرق والطريق الرابط بين شارع المحطة وشارع سنكات جبرونا مرورا بجامع أبو زيد بمدني وسط إضافة لإستكمال ربط 9 طرق فرعية بشارع المحطة . من جانبه جدد المهندس أبو بكر عبدالله وزير البنى التحتية والنقل المكلف في تصريح (لسونا) الإلتزام بالإستمرار في إنفاذ الخطة الإسعافية لصيانة وتأهيل الطرق وتغيير المسارات وإزالة التعديات على الشارع العام لفك الإختناقات المرورية بالولاية وتركيب محطات الطاقة الشمسية لمصادر المياه رغم الظروف الإستثنائية التي تشهدها البلاد . من جانبه أوضح المهندس هشام عبد الحفيظ مدير هيئة الطرق والجسور بالولاية أن الخطة الإسعافية لمعالجة الطرق تعقبها خطة متكاملة للسفلته وفتح مسارات طرق جديدة وتركيب إشارات وعلامات مرورية بالتنسيق مع لجنة الخارطة المرورية بالولاية. فيما عبر المواطنون وسائقوا المركبات العامة والخاصة عن إشادتهم بجهود وزارة البنى التحتية والنقل تجاه تلبية إحتياجات المواطنين وأكدوا أن المعالجات الجارية ستسهم في فك الإختناقات المرورية بمدينة مدني التي شهدت إزدحاماً غير مسبوق. سونا

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