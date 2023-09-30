وزيرة مصرية: سكك حديدية مع السودان وربط كهربائي بالسعودية

تحدثت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولى المصري، عن بعض الجهود التنموية خلال السنوات الماضية.

وقالت رانيا المشاط خلال كلمتها بمؤتمر حكاية وطن، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الدولة تسعى للانضمام للتحالفات المختلفة، حيث انضمت إلى بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة البريكس.

البريكس

وتابعت: يتم صياغة الاستراتيجيات لزيادة التعاون مع البريكس وبنك التنمية الجديد إضافة إلى وجود لجان لفتح مجالات استثمار مع الدول الصديقة.

تحدثت المشاط عن التعاون الاقتصادي “جنوب جنوب” مؤكدة أنه يتم التنسيق مع الشركاء لتنفيذ عددا من المشروعات التنموية منها ربط السكك الحديد مع السودان، ربط البحر المتوسط مع بحيرة فيكتوريا، الربط الكهربائى مع السعودية.

صدى البلد