ريال مدريد يقهر جيرونا بثلاثية ويستعيد صدارة الليجا

حقق ريال مدريد الانتصار بنتيجة (3-0) على جيرونا، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الليجا.
وسجل أهداف ريال مدريد في المباراة، خوسيلو وتشواميني وبيلينجهام في الدقائق (17 و21 و71).
وبهذا الانتصار رفع ريال مدريد رصيده إلى 21 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد جيرونا عند 19 نقطة في المركز الثالث.
كووورة
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