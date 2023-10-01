الصحة والرعاية الإجتماعية بإقليم دارفور تستلم مواد الإيواء

إستلم مقرر اللجنة التنفيذية للطوارئ الإنسانية بحكومة إقليم دارفور دكتور تجاني محمد حسن دعم وزارة الداخلية لحكومة الإقليم ، مواد الإيواء التي تمثلت في عدد 3000 بطانية وعدد 3000 ناموسية وعدد 10000 مشمع .

إلى ذلك أشاد الدكتور التجاني محمد حسن بدور وزارة الداخلية في تقديم السند والعون في فترات الطوارئ بإقليم دارفور.

وأعرب عن تقديره للمساعدات التي قدمتها وزارة الداخلية خصوصا خلال الازمات ومناشدا كل الجهات بضرورة الإستجابة لنداء الطوارئ الإنسانية الذي نادت به وزارة الصحة والرعاية الإجتماعية بالإقليم في ظل الوضع الكارثي الذي يعانيه سكان إقليم دارفور.

ومن جهته حيَّا مقرر اللجنة التنفيذية لطوارئ إقليم دارفور دكتور تجاني محمد حسن وزارة الداخلية وشركاء الإقليم في الحقل الإنساني لدعمهم مواطني إقليم دارفور في مشاريع الإيواء والغذاء والدواء إستجابة لنداء الطوارئ

كما إمتدح السيد وزير الصحة والرعاية الإجتماعية بحكومة إقليم دارفور الاستاذ بابكر_حمدين، جهود وزارة الداخلية ممثلة في الدفاع المدني لإستجابتهم وتقديمهم الخدمة لمشاريع الطوارئ لإنسانية لإقليم دارفور ودعمهم لحكومة الإقليم بمواد الإيواء، واصفا تميزهم بسرعة الإستجابة في مجالات الطوارئ المختلفة.

وأكد أن طوف الحماية المكون من القوة المشتركة جاهز لتوصيل المساعدات إلي الإقليم لافتاً إلى أن هناك جهات تتربص بهذا الطوف وإن الاعتداء عليه يمثل إعتداء على إنسان دارفور وكردفان لما يمثله أهمية لهذين الإقليمين.