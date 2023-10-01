قائد الفرقة 14 مشاه بكادقلي يمتدح دور الإدارة الأهلية في رتق النسيج الاجتماعي

الجيش السوداني امتدح اللواء الركن فيصل مختار الساير قائد الفرقة الرابعة عشرة مشاه بكادقلي امتدح دور الادارات الاهلية والشباب والمرأة في رتق النسيج الاجتماعي وتعزيز السلام المجتمعي والتصدي للظواهر السالبة. جاء ذلك لدى كلمته في افتتاحية مبادرة أهل كادقلي اليوم بامانة الحكومة بكادقلي . وقال ان الادارة الاهلية لعبت دورا مهما في إزالة التشوهات والاحتقان القبلي وفض النزاعات والصراعات القبلية بجانب دعمها ووقوفها مع القوات المسلحة جنبا إلى جنب في معركة الكرامة ضد الخونه الماجورين تلبية لشعار جيش واحد شعبا واحد، متوعدا بإعادة السيطرة على كافة المواقع والارتكازات التي غدرت بها الحركة الشعبية جناح الحلو. وأكد الساير قدرات القوات المسلحة للدفاع عن الوطن ومكتسباته وهي واحدة من واجبات عمل القوات المسلحة كمهنة. سونا

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