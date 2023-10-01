أدى حادث مروري وقع اثر اصطدام عربة بوكس كانت في طريقها الي مدينة عطبرة بشاحنة متعطلة في الطريق الي وفاة اسرة مكونه من الزوج وزوجته وابنته في الحال. وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) ان قسم المرور السريع مسمار تلقي بلاغا مروريا تحت المواد (62\66أ) مفاده اصطدام عربة بوكس كانت تحمل اسرة بشاحنة كانت متعطلة بجانب الطريق في منطقة الزهتيب وكانت الاسرة المكونه من الزوج و زوجته وثلاث من البنات الصغار متوجهين إلى مدينة عطبرة ونتج عن الحادث وفاة الزوج وزوجته وواحدة من بناته في الحال وفور ورود البلاغ تحركت قوة قطاع هيا الي مكان الحادث وتم اخذ الجثامين إلى مشرحة عطبرة والمصابين الي مستشفى عطبرة لتلقي العلاج ، فيما باشرت شرطة المرور اجراءاتها لحركة السير بتمرير العربات بالطريق ورسم مكان الحادث بمتابعة واشراف من اللواء شرطة المبارك الزين مدير دائرة المرور السريع ومدراء السريع بالبحرالاحمر ونهرالنيل . المكتب الصحفي لشرطة السودان

كانت هذه تفاصيل خبر حادث مروري بطريق المرور السريع عطبرة بورتسودان يؤدي الي وفاة عدد(3) اشخاص من اسرة واحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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