منظمة تنمية الأطفال تقيم ورشة تدريبية لنزلاء سجن ودمدني بالتنسيق مع قوات السجون

انطلقت صباح اليوم بمباني سجن ودمدني الولائي فعاليات الورشة التدريبة بعنوان برنامج( فرصة نجاح )والتي نظمتها منظمة تنمية الأطفال بالتنسيق مع قوات السجون والإصلاح بحضور السيد اللواء م أحمد عبدالرحمن ابوزيد والسيد المقدم شرطة حسام الدين عمر ابشر مدير سجن ودمدني الولائي ومدير منظمة تنمية الأطفال الاستاذه هيام .

بجانب حضور عدد من الضباط وضباط الصف والجنود وتستمر هذه الورشة التدريبة لمدة أسبوع هذا وقد استهدفت الدورة مشاركة ٢٥ دارساً من نزلاء السجن وعدد من الضباط وضباط الصف والجنود وتركز علي عدد من المحاور أبرزها التأهيل الثقافي والتوعوي.

هذا وقد أكدت الاستاذه هيام عمر مدير منظمة تنمية الأطفال من خلال الجلسة الافتتاحية بأن منظمتها تهتم بشريحة الأطفال والشباب باعتبارهم ركيزة أساسية للمستقبل واضافت بان الورشة استهدفت هذه المره نزلاء السجون باعتبار السجن محطة لمراجعة النفس وتصحيح الاخطاء مؤكدة بأن برنامج الورشه سوف ينتظم كافة سجون المحليات لتعم الفائدة.

وفي ذات السياق أوضح السيد المقدم شرطة حسام الدين عمر ابشر مدير سجن ودمدني الولائي ان هذه الورشة تعتبر من ضمن خطط الإدارة الإصلاحية التي تهدف لتأهيل النزلاء ليعودوا لحضن المجتمع واسرهم مؤهلين ومتعافين مشيرا بأن السجن الولائي نظم عدد من الدورات التدريبية الناجحة في النجارة والاعمال اليدوية بجانب إقامة دورات رياضية بمشاركة نجوم العصر الذهبي من الرياضين، شاكراً منظمة تنمية الأطفال لاسهاماتهم في العملية الإصلاحية لنزلاء السجون شاكراً السيد اللواء شرطة م أحمد عبدالرحمن ابوزيد لتشريفه لافتتاح فعاليات الورشة التدريبة ورعايته لبرامج الإصلاح والتهذيب.

المكتب الصحفي لشرطة السودان