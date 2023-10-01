فريق الاستجابة السريعة يختتم جولاته ويطمئن علي الوضع الصحي بالمتمة

قام فريق الاستجابة السريعة بوزارة الصحة بولاية نهر النيل اليوم بزيارة اشرافية ميدانية لمحلية المتمة وذلك للاطمئنان على الوضع الصحي بها. وعقد الفريق الذي ضم عددا من الادارات تمثلت في الطوارئ الصحية وصحة البيئة تعزيز الصحة والتغذية الصحة النفسية وبرنامج مكافحة الملاريا، إجتماع برئاسة الاستاذة نفيسه عبد الرحمن مدير النظام الصحي بالمحلية وحضور عدد من اداراتها ذات الصلة نوقش خلال الاجتماع الوضع الصحي الراهن بالمحلية . وقام الفريق بطواف علي مراكز الإيواء لمعرفة الاحتياجات والاولويات العلاجية والوقائية من خلال الجلسات التنسيقية التي تمت مع لجان الاشراف على مراكز الإيواء وممثلي الوافدين بالمراكز وقدمت كذلك جرعات توعوية عن كيفية مجابهة بعض الامراض الوبائية لحمي الضنك والاسهال المائي . الجدير بالذكر قد تم تسليم عدد من المعينات والامداد إلى مدير النظام الصحي بالمحلية. سونا

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