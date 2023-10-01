نازحو الخرطوم في الولايات ينتفضون: الرصاصة ولا القراصة .. البندقية ولا التقلية

في محاولة للخروج من أجواء الحرب والإحباط، أطلق سكان ولاية الخرطوم النازحون في ولايات آمنة نداءات بالعودة بسبب طول فترة بقائهم خارج ديارهم.

وبأسلوب فكاهي طالب بعض النازحون بتبني ثورة ضد الأكلات التقليدية التي يشتهر بها سكان الولايات “القراصة والتقلية”، معبرين عن ضيقهم من طول فترة الانتظار لحين حسم معركة الكرامة.

وقال ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي بأن شعارهم هو” الرصاصة ولا القراصة .. البندقية ولا التقلية”، وذلك بحسب رصد محرر “النيلين” على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث تجد الحملة مشاركة متباينة من المتابعين.

ويخوض الجيش السوداني قتالاً عنيفاً لإنهاء تمرد قوات الدعم السريع “الإرهابية”، ويقف الشعب بجانب قواته المسلحة ضد الانتهاكات المستمرة من المليشيا المتمردة.

ونزح عدد كبير من سكان ولاية الخرطوم إلى ولايات في الشمال والوسط والغرب والشرق، صنفت بأنها أكثر أماناً. ويأمل هؤلاء النازحون في عودة قريبة إلى ديارهم بالخرطوم.

المصدر – “النيلين“