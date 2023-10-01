شاهد هنو قمر تحكي: ما حرقته الطبزة .. حرقتها المنقة

قالت إحدى الناشطات على شبكات التواصل الاجتماعي في السودان “هنو قمر”، بأنها كانت في طريق العودة للمنزل وواجهها موقف طريف تريد أن تشارك به المتابعين.

وتحكي “هنو قمر”: مرة وانا جاية على بيتنا بالمواصلات كنت في بيتنا الكبير المهم وانا نازلة من المواصلات عفصت لي مره في رجلها وكنت لابسة اسبورت تقيل.

وأضافت هنو بحسب رصد محرر “أخبار الخليج 365”: دايرة اطبطب عليها في كتفها واتأسف قمت طبزتها في عينها وقالت لي انزلي خلاص، وانا نازلة ضربت ليها كيسها بتاع المنقة برجلي وقعت تحت، قامت كوركت بأعلى صوتها يا روشة. ما حرقتها الطبزة .. حرقتها المنقة.

ورغم حالة الحرب التي يعيشها السودان وجهود القوات المسلحة في حسم معركة الكرامة للقضاء على تمرد الدعم السريع، يجد رواد السوشال ميديا السودانية أنفسهم في حالة تفاعل مستمر مع كل أنواع المنشورات الجادة والترفيهية.

شاهد تفاعل المتابعين مع “هنو قمر”:

الخرطوم – “أخبار الخليج 365”