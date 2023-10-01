شاهد بالصورة.. السلطانة هدى عربي تعود لإكتساح السوشيال ميديا بإطلالة مبهرة

عادت الفنانة الشهيرة السودانية الشهيرة هدى عربي لاكتساح السوشيال ميديا ببلادها وذلك بعد ظهورها بإطلالة جديدة وصفها المتابعون بالمبهرة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد قامت الفنانة الملقبة بسلطانة الطرب السوداني بنشر صورة لها على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وكتبت هدى على الصورة التي ظهرت فيها بالثوب السوداني الأنيق (إنت عامل فكري مسرح..حيثما وجهتو يسرح..الحزين لو شافك يفرح..وإنت من عيني مُحجّبْ..إلا من قلبي المعذّبْ !). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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