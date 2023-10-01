نشرت الممثلة والإعلامية السودانية الشهيرة أمول المنير تغريدة غامضة على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن تغريدة الممثلة الحسناء جاءت بعد انتشار فيديوهات فاضحة لزوجها الحرس الشخصي لقائد الدعم السريع مع إحدى الحسناوات. واعتبر المتابعون أن تغريدة أمول جاءت رداً على التساؤولات التي طرحها جمهور مواقع التواصل الاجتماعي حول رأيها في مقاطع زوجها. وكتبت أمول المنير بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين: (متصالحة جداً مع ظروفي ونصيبي والواقع اللي أعيشه والضغوطات النفسية اللي بمر فيها ومؤمنة بأن عوض ربنا راح يجي بالوقت المناسب). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة.. الحسناء أمول المنير ترد على تساؤولات الجمهور حول فيديوهات زوجها الفاضحة بتغريدة مثيرة: (متصالحة جداً مع ظروفي ونصيبي والضغوطات النفسية اللي بمر فيها ومؤمنة بأن عوض ربنا راح يجي) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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