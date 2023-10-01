شاهد بالفيديو.. البرهان في الشمالية يتجول في سوق دنقلا ويحضن ويصافح المواطنين

قام الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بزيارة صباح الأحد إلى الولاية الشمالية وحاضرتها مدينة “دنقلا”.

ونزل قائد الجيش السوداني في سوق المدينة والتف حوله المواطنين، حيث البعض باحتضانه ومصافحته، وسط الهتافات والتكبيرات من الجموع البشرية التي خرجت بعفوية لاستقبال قائد معركة الكرامة.

وتخوض القوات المسلحة السودانية بمساندة من المستنفرين حرباً منذ ستة أشهر، لإنهاء تمرد قوات الدعم السريع “الإرهابية”.

ووجد تفاعل جماهير دنقلا أصداء واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي بحسب رصد محرر “النيلين” على الصفحات الداعمة والمساندة للقوات المسلحة السودانية.

شاهد قائد الجيش السوداني في دنقلا:

المصدر – “النيلين“