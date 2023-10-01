نشرت صفحات بارزة تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو أثار ضجة غير مسبوقة وصاحبته ردود أفعال غاضبة من قبل المعلقين والمتابعين. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول المذيعة الشهيرة نورهان نجيب وهي تذرف الدموع خلال حفل في العاصمة المصرية القاهرة أحيته المطربة إيلاف عبد العزيز. ودخلت نجم النيل الأزرق في نوبة بكاء شديد بعد ترديد الفنانة إيلاف عبد العزيز لأغنيتها الضجة (بكرة الهم يفوتنا ونرجع لبيوتنا بحري وأم درمان). ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فقد صعدت نورهان للمسرح الذي كانت تغني فيه المطربة ومعها أحد الفنانين الشباب الذي ساعدها على الصعود أعلى المسرح لتبكي وتذرف الدموع في حضنه وتتوجه للفنانة التي احتضنتها أيضاً واحتوتها أثناء الغناء. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. المذيعة السودانية نورهان نجيب تثير ضجة غير مسبوقة وذلك بعد ظهورها وهي تبكي في حضن مطرب شاب خلال حفل بالقاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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