شاهد بالصورة.. الفنانة هدى عربي من الإمارات: (ما عندي قمصان هزاز مشرطة عشان اعمل بيها “جبنة” ولا بعرف اعمل جبنة عشان الم بيها ناس يدوني قروش)

فاجأت المطربة السودانية الشهيرة هدى عربي جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بتغريدة مثيرة قامت بنشرها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن التغريدة المثيرة للفنانة جاءت بعد الانتقادات التي وجهت لها من قبل الجمهور على خلفية إعلانها عن إحيائها حفل جماهيري بالإمارات.

وكتبت سلطانة الطرب: (فترت من التعاليق ما بكم كيف تحكمون !؟؟ ومنو الاداكم الحق تحددوا للناس بعملو شنو ويخلو شنو !؟؟ انا كدة بحب النور والجمهور وبحب شغلي جداً وبحب قروشي البجيبا من شغلي ما تجيبو لي سيرة اي فنانة).

وتابعت الفنانة هدى عربي بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين: (انا عندي الشجاعة اشتغل بس ما عندي الشجاعة اجيب لي تربيزة قهوة في البيت ولا عندي قمصان هزاز مشرطة عشان اعمل بيها “جبنة” ولا بعرف اعمل جبنة عشان الم بيها ناس يدوني قروش).

وختمت تدوينتها التي أرفقت معها بوستر لأغنية جديدة تستعد لتدشينها: (يعني زي ما قلت ليكم ما عندي شجاعة اشحد بس عندي شجاعة اطلع المسرح فا شنو التذاكر مشت كويس..وانتظروا بعد ساعة عندي غنية جديدة نازلة).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)