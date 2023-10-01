شاهد بالفيديو.. الفنانة إيمان الشريف تبهر المتابعين بإطلالة جديدة مع زوجها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو قصير وجد اهتمام الجمهور والمتابعين الذين قاموا بمشاركته على نطاق واسع. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول الفنانة الشهيرة إيمان الشريف وهي تقف مع زوجها العازف إيهاب شيكو. وحصد المقطع آلاف الاعجابات والتعليقات الإيجابية من قبل الجمهور الذي أشاد بالعلاقة القوية بين الفنانة إيمان الشريف وزوجها والذي كان خير داعم لها في مشوارها وأزمتها الأخيرة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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