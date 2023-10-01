شاهد بالفيديو.. المودل آية أفرو تدافع الرجال السودانيين بحي “غبيرة” بالرياض: (انتو رجال غبيرة ما بتحصلوهم لأنكم راقدين وماسكين التلفونات زي النسوان وانا ما بحب إلا عرب زوط)

خرجت المودل والراقصة ونجمة السوشيال ميديا السودانية الشهيرة آية أفرو عن صمتها وذلك بعد موجة من الانتقادات الحادة التي وجهت لها على خلفية ظهورها في مطعم سوداني بحي غبيرة بالعاصمة السعودية الرياض.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد خرجت المودل المثيرة للجدل في مقطع فيديو دافعت من خلاله عن المغتربين السودانيين بغبيرة والذين وجهت لهم انتقادات أيضاً.

ووصفت أفرو رجال غبيرة بأنهم نعم الرجال لتحملهم مسؤولية أهلهم وذويهم في السودان ومصر, كما هاجمت النشطاء الذين أكثرو من انتقادهم وقالت: (انتو رجال غبيرة ما بتحصلوهم لأنكم راقدين وماسكين التلفونات زي النسوان).

كما ردت وبحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين على التعليقات التي تصفهم بعرب زوط وقالت: (انا ما بحب إلا عرب زوط ولو تم توجيه الدعوة لي مجدداً سأذهب).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)