شاهد بالفيديو.. الفنانة حرم النور تغني لإبنة المطربة إيمان الشريف في عيد ميلادها بالسعودية

حرصت الفنانة حرم النور على مشاركة زميلتها الفنانة إيمان الشريف في احتفالها بعيد ميلاد إبنتها الوحيدة ياسمين إيهاب. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد قامت حرم النور بالغناء لإبنة زميلتها خلال الاحتفالية المصغرة التي أقيمت بمنزل إيمان الشريف بالمملكة العربية السعودية. وأظهر مقطع فيديو متداول على نطاق واسع الفنانة حرم النور وهي تغني لياسمين إبنة الفنانة إيمان الشريف التي كانت تقف بجوارها وتتفاعل معها. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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