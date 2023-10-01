كتب مبارك أردول القيادي بالتحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية تعليقاً على صورة “جنجويدي”؛ أحد أفراد الدعم السريع “المتمردين”، وهو يركب حصان: وجه الشبه …. النايت ووكرز في مسلسل لعبة العروش تميزوا بالخراب والدمار يأتون من بعيد يستغلون الخيول وبعضهم راجلين ليس لديهم حضارة يبنونها ولا حرص يقيمونه ولا التزام بقوانين الحرب ويكفي ما نراه من وجها للشبه. شاهد تعليق أردول والصور: الخرطوم – “أخبار الخليج 365”

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور أردول يسخر من جنجويدي راكب حصان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.