أردوغان يتوعد بعد تفجير أنقرة: سنقضي على الإرهاب

في أول ظهور له عقب تفجير هز أنقرة صباح الأحد، توعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالقضاء على الإرهاب.
أردوغان قال في كلمة أمام البرلمان التركي: “سنقضي على آخر إرهابي داخل حدود بلادنا وخارجها”.
وأضاف أن “التنظيمات الإرهابية لن تستطيع منعنا من مسيرتنا نحو أهدافنا”.
وأشار إلى أن تركيا واجهت منذ تأسيسها عديدا من العقبات واستطاعت تجاوزها.
وكان أردوغان يتحدث في افتتاح الدورة الجديدة للبرلمان، الذي يقع مقره بالقرب من التفجير الذي استهدف صباح اليوم مقر المديرية العامة للأمن بوزارة الداخلية، وأدى إلى إصابة عنصري أمن بجروح طفيفة.
ووقع انفجار صباح الأحد عند مدخل المديرية العامة للأمن بوزارة الداخلية التركية بأنقرة.
وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، إن تفجيرا انتحاريا استهدف وزارة الداخلية بأنقرة، موضحا أن شخصا فجر نفسه داخل سيارة عند مدخل مقر وزارة الداخلية، فيما تم تحييد الآخر.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث بعد.
العين الاخبارية
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