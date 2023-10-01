مي عزالدين تستعد لتقديم أول عمل مسرحي في مشوارها الفني

تستعد الفنانة مي عزالدين لتقديم أول عمل مسرحي في مشوارها الفني، علي أن يتم عرض العمل ضمن موسم الرياض المقبل.
ومن المقرر أن يتم الكشف عن تفاصيل العرض والنجوم المشاركين بجوار مي عز الدين في البطولة خلال الفترة المقبلة. من ناحية اخري كانت أخر أعمال الفنانة مي عزالدين الدرامية مسلسل”سوق الكانتو”بجانب أمير كرارة،وتم عرضة رمضان الماضي 2023.
سوق الكانتو تأليف هاني سرحان، إخراج حسين المنباوي، بطولة أمير كرارة، فتحي عبدالوهاب، مي عز الدين، ثراء جبيل، سلوى عثمان، محمود البزاوي، عبدالعزيز مخيون.
بوابة أخبار اليوم
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