مدير قوات الجمارك يدشن العمل بنظام الاسيكودا العالمية بالبحر الاحمر

دشن مدير قوات الجمارك الفريق شرطة/حسب الكريم ادم النور صباح اليوم العمل بنظام الاسيكودا العالمية بالميناء الشمالي بدائرة جمارك البحر الأحمر وذلك بحضور اللواء شرطة/بابكر يوسف بابكر مدير الإدارة العامة للالتزام والتسهيل والعميد شرطة/هشام محمد الحسن مدير دائرة الدائرة بالإنابة والعميد شرطة/مجدي مدني الشيخ مدير دائرة تقنية المعلومات وعدد من الضباط والجهات ذات الصلة .

ووقف الفريق حسب الكريم على اصدار اول شهادة جمركية عبر النظام وأشاد بالجهود الكبيرة التي بذلها الضباط التقنيين بدائرة تقنية المعلومات حاثاً اياهم لبذل المزيد من التطوير والتجويد.

من جانبه أوضح السيد مدير الإدارة العامة للالتزام والتسهيل أن التدشين يأتي في إطار الترتيبات اللوجستية وتهيئة بيئة العمل وتوفير معينات العمل لتسهيل حركة التجارة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

من جانبه أوضح العميد شرطة مجدي مدني الشيخ مدير دائرة التقنية إن المنصة الجديدة لبرنامج الاسيكودا العالمية تعتبر إنجاز كبير لدائرة التقنية بالجمارك وتم انجازها في وقت وجيز مؤكداً سعيهم المستمر للتطوير والتحديث ومواءمة عميلة الأنظمة الخاصة بالنظم الجمركية كنظام إدارة المخاطر والتتبع الإلكتروني للشاحنات والرقابة الإلكترونية والرقابة التلفزيونية واجهزة الكشف بالاشعة بالاضافة للبرامج في عملية التخليص الجمركي وربط الانظمة مع الجهات الشريكة في هذا المجال.

المكتب الصحفي لشرطة السودان