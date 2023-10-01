الجوازات السودانية: يجري العمل علي نشر الخدمة في القاهرة ودبي والدوحة

جهود حثيثة ومتعاظمة ظلت تضطلع بها وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة عبر الادارة العامة للجوازات والهجرة في ترقية وتطوير العمل الهجري بالبلاد خاصة في استخراج جوازات السفر بالداخل والخارج.

العميد شرطة فتح الرحمن محمد التوم الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة اوضح (للمكتب الصحفي للشرطة) ان اجمالي طلبات المتقدمين للحصول علي جواز السفر بلغ عدد (99717) شخص اكتمل اصدار عدد (78597) جواز سفر تم تسليمها لاصحابها بمختلف مجمعات ومراكز استخراج الجواز بجانب عدد (21120) جواز سفر مازالت قيد الاجراء في مرحلة الرسوم والتصوير فيما نشرت الادارة العامة للجوازات خدماتها في سفارة السودان بالرياض والقنصلية العامة للجوازات بجده وسفارة السودان. ويجري العمل علي نشر الخدمة بسفارة السودان والقاهرة ودبي بالدوحة ، وعملت الادارة داخليا علي استئناف العمل في مجمع جوازات مدينة الابيض بولاية شمال كردفان ومجمع جوازات شمال دارفور من مدينة الفاشر بعد ان وصلت الاجهزة والمعدات والمهندسين صحبة الطوف الامني لولايات دارفور ، واستكمالا لجهودها الرامية لتطوير وتحديث العمل ستعلن الادارة العامة للجوازات تحديثات تقنية جديدة من شانها تسريع الاجراءات وتنظيم عمل ادارة الحشود وسيظهر اثرها علي ارض الواقع

كما ننوه ايضا بتوصيل كل الجوازات المنتجة للمراكز في زمن قياسي، ولا ضرورة مطلقًا لحضور طالبي الخدمة امركز الطباعة بمدينة بورتسودان.

تؤكد رئاسة قوات الشرطة والادارة العامة للجوازات المضي قدما في تقديم خدمات متميزة وميسرة للمواطنيين من خلال العاملين في الجوازات الذين ظلوا يعملون حتي الساعة العاشرة ليلا كل ايام الاسبوع لتخفيف المعاناة علي المواطنين ترسيخا لشعار (الشرطة في خدمة الشعب).

المكتب الصحفي لشرطة السودان