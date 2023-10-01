مكافحة المخدرات أبوحمد تضبط تاجر مخدرات

تمكنت قوة مكافحة المخدرات المكتب الفرعي أبو حمد بولاية نهر النيل من الإيقاع بأحد اخطر تجار البنقو وبحوزته 30 راس بنقو وتعود تفاصيل الضبطية الى ورود معلومات الى الفرعية بعمل أحد الأشخاص فى تجارة المخدرات. وعلى الفور تم تحديد تيم متخصص لهذه المهمة وبعد الرصد والمتابعة تم تحديد ساعة الصفر والقبض على المتهم بسوق أم سرح بوحدة الشريك الإدارية حيث أتخذت في مواجهته الإجراءات القانونية اللازمة تحت المادة 15 أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية بقسم شرطة الشريك. المكتب الصحفي لشرطة السودان

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