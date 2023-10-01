استئناف إجراءات استخراج الجواز الإلكتروني والرقم الوطني وشهادة الميلاد بالرياض

بدأت اليوم بسفارة السودان بالرياض إجراءات إستخراج الجواز الإلكتروني والرقم الوطني وشهادة الميلاد وسط إقبال كبير من السودانيين المقيمين بالمملكة. وذلك بحضور القائم بأعمال سفارة السودان بالرياض السفير مهند عمر عباس عجبنا.وتعتبر هذه الخطوة هي الأولى خارجياً لإستخراج الجوازات للسودانيين العاملين بالخارج.

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