تفقد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن #عبدالفتاح_البرهان يرافقه والي الشمالية الباقر أحمد علي، اليوم في إطار زيارته للولاية الشمالية ، تفقد معبر أرقين بمدينة وادي حلفا ووقف علي المشكلات التي تواجه المواطنين بالمعبر وجهود حكومة الولاية في تذليلها.

ووجه الفريق أول ركن البرهان حكومة الولاية الشمالية بالإسراع في معالجة المشكلات بمعبر أرقين وتهيئة بيئة العمل بالمعبر وذلك لتسهيل حركة الصادر والوارد وإنسياب الحركة التجارية مؤكداً علي ضرورة معالجة مشكلة تكدس البضائع في المعبر وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة. كما وجه سيادته بضرورة العمل بأورنيك ١٠ وكذلك بنظام التسويات لإنجاز المعاملات بالسرعة المطلوبة وذلك في إطار تسهيل الخدمات للمواطنين وتخفيف المعاناة عنهم. إعلام مجلس السيادة الانتقالي

كانت هذه تفاصيل خبر البرهان يتفقد معبر أرقين ويوجه حكومة الولاية الشمالية والجهات ذات الصلة بتذليل العقبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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