ولاية سنار: وقاية النباتات تعلن مكافحتها لآفة الزرزور

مدينة سنار أعلن مدير الإدارة العامة لوقاية النباتات بولاية سنار الباشمهندس نور الدين داوود أن الإدارة تجري عمليات مسح وتتلقى البلاغات الناجمة عن إنتشار آفة الزرزور التي تعد من أخطر الآفات على محاصيل الغلال كالذرة والدخان، خاصة في طور (اللبنة)، موضحاً أن نسبة الضرر قد تصل إلى (100%) إذا لم يتم القضاء عليها. وأشار الباشمهندس داوود، في تصريح لسونا، إلى تحديد (10) مواقع تتوالد فيها هذه الآفة وذلك نسبة لإنتشارها الواسع بالولاية. وفي منحى آخر أبان داوود أن هنالك جهود مكثفة لمكافحة آفة الجراد ساري الليل ودودة الحشد جنوب الولاية، معلناً تجهيز المطارات والبدء الفوري للرش بالطائرات، وذلك للقضاء على تلك الآفات التي تشكل خطراً على المحاصيل. إلى جانب ذلك، فقد بشر مدير وقاية النباتات المزارعين بتذليل كافة العقبات التي تعيق وتواجه عملية الرش الجوي وذلك بالتعاون مع الإدارة الإتحادية. سونا

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