والي القضارف يلتقي الإدارة الأهلية بوحدة باندغيو الادارية بالقلابات الغربية

إلتقى والي ولاية القضارف المكلف الأستاذ محمد عبدالرحمن محجوب بمكتبه صباح اليوم وفداً من وحدة باندغيو الإدارية بمحلية القلابات الغربية، ضم عدداً من أعيان الإدارة الأهلية وأعضاء لجان الخدمات بالوحدة.

وتناول اللقاء بالبحث جملة من القضايا الخدمية الخاصة بباندغيو، وفي مقدمتها صيانة الطريق الرابط للمنطقة والترتيبات المتعلقة بتخريج المستنفرين بالوحدة الذين يبلغ عددهم (2184) مستنفراً، إلى جانب توفير إسعاف للمستشفى، مؤكداً إهتمام حكومة الولاية بتأهيل الطريق ومد مستشفى باندغيو بإسعاف نسبة للحاجة الملحة له.

وأشار الوالي المكلف إلى عزم حكومة الولاية على تنفيذ برنامج تهجير قرى الهشاشة التي تتعرض لفيضان نهر الرهد إلى مواقع بديلة، حيث استجلبت الحكومة عدداً من ماكينات تصنيع الطوب وتجرى إتصالاتها مع الجهات ذات الصلة في هذا المنحنى.