معتز برشم: الألعاب الآسيوية بمثابة الأولمبياد

شبّه القطري معتز برشم، بطل العالم 3 مرات في الوثب العالي، دورة الألعاب الآسيوية بالأولمبياد، وذلك بعد غيابه عن الجولة الأخيرة من الدوري الماسي للمشاركة في آسياد هانغجو.

وأحرز البطل الأولمبي ذهبية الآسياد مرتين في 2010 و2014، وهو مصمّم على إضافة لقب ثالث.وبعد اكتفائه بوثبة واحدة على ارتفاع 2.19 م في التصفيات وضعته في صدارة المتنافسين على اللقب، قال: “بالنسبة لي، فان الألعاب الآسيوية مهمة. المشاعر قوية، هي بمثابة الأولمبياد قبل الأولمبياد”.وعن غيابه عن الحدث الماسي في يوجين الأمريكية، أضاف صاحب السجل الخارق في الوثب العالي: “لا أقول إنها ليست مهمة، لكن الأمر يتعلّق بالأولويات راهناً”.

وأردف: “بالنسبة لي، كان السفر كثيراً، وأصبحت واثباً مختلفاً الآن. لدي 3 ألقاب ماسية. إضافة لقب رابع كان سيكون أمراً رائعاً، لكنه ليس ضمن أولوياتي القصوى راهناً، لذا قرّرت الغياب”.

ويُعدّ برشم من أبرز الرياضيين في تاريخ قطر، على غرار بطل رالي دكار المتعدّد المواهب ناصر العطية، المتألق والمتوّج في هانغجو بمسابقات الرماية.ويمني برشم النفس بالعودة إلى الدرجة الأولى من منصة التتويج، بعد اكتفائه بالبرونزية في بطولة العالم الأخيرة في بودابست، وراء الإيطالي جانماركو تامبيري.

وقال برشم الذي سجّل أفضل أرقامه عام 2014 بواقع 2.43 م: “الملعب كان رائعا، الجمهور أيضا. هذه المسابقة الأخيرة من الموسم، وآمل في أن أحتل الصدارة”.

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