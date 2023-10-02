أشعل مشهد مثير شبكات التواصل الاجتماعي في السودان، عندما خاطب أحد المواطنين القائد العام للقوات المسلحة “البرهان” قائلاً له “افتح الشباك يا عمك”.
واستجاب الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان لنداء المواطن خلال زيارته للولاية الشمالية وحاضرتها دنقلا، وقام بفتح شباك العربة الرئاسية وألقى التحية على المواطن الذي أصبح يهلل فرحاً ويصرخ “حكومة حكومة”.
وأشاد رواد شبكات التواصل الاجتماعي في السودان بخطوة القائد العام بحسب رصد محرر “النيلين“، رغم خطورتها عليه، لقيامه بكسر بروتوكول الحماية الخاصة به.
ويخوض الجيش السوداني قتالاً عنيفاَ ضد قوات الدعم السريع الإرهابية والمتمردة على الدولة، ويقترب من تحقيق الانتصار في معركة الكرامة.
شاهد المشهد المثير للبرهان وهو يفتح الشباك ليسلم على المواطن:
المصدر – “النيلين“
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو مواطن يخاطب البرهان في دنقلا “افتح الشباك يا عمك” والقائد يستجيب له لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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