سعر الجنيه المصري مقابل الجنيه السوداني ليوم الإثنين

الجنيه المصري تشهد الأسواق أنخفاض قيمة الجنيه السوداني مقابل أسعار العملات المختلفة ووصل سعر الجنيه المصري مقابل الجنيه السوداني يوم الإثنين 2 أكتوبر 2023 نحو 23.00 جنيهاً سودانياً وفق رصد “أخبار الخليج 365” للأسواق . وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لصحيفة (أخبار الخليج 365) ببعض مدن السودان، سجل الدولار 840.00 جنيهاً. بورتسودان (أخبار الخليج 365)

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