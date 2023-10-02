حكومة إقليم دارفور تتسلم الأجهزة الخاصة باستخراج وثائق السجل المدني

تسلمت حكومة إقليم دارفور بمدينه الفاشر المعدات والأجهزة الخاصة بإصدار الجوازات ووثائق السجل المدني إنفاذا لمخرجات الاجتماع بين حكومة الإقليم ووزير الداخلية المكلف.

وقال أمين عام حكومة إقليم دارفور مولانا محمد علي انهم استلموا اليوم بمدينة الفاشر المعدات والأجهزة الخاصة بإصدار الجوازات ووثائق السجل المدني لمواطني إقليم دارفور تنفيذاً لموجهات الاجتماع الذي إنعقد مؤخراً بين وفد حكومة إقليم دارفور ووزير الداخلية المكلف الفريق شرطة (حقوقي) خالد حسان محي الدين.

واوضح بأنه سيبدأ العمل خلال الأيام المقبلة وأضاف “نأمل بأن تكون هذه الخطوة بادرة أولى لإنهاء معاناة شعبنا في إقليم دارفور بعد أن طال انقطاعهم عن مؤسسات الدولة” معربا عن أمله في أن ن تذلل كل العقبات لاستخراج الجوازات ووثائق السجل المدني وتوفيق أوضاع النازحين واللاجئين وتفعيل المؤسسات والمرافق المدنية العامة بولايات دارفور”. وكالة سونا

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