وزير الصحة الاتحادي يتفقد الوضع الصحي بولاية القضارف

وصل وزير الصحة الاتحادي المكلف د. هيثم محمد ابراهيم لولاية القضارف صباح اليوم يرافقه مدير الادارة العامة للطوارئ ومكافحة الاوبئة بالوزارة د. منتصر محمد عثمان ومدير الصندوق القومي للإمدادات الطبية د. شيخ الدين ومستشار منظمة الصحة العالمية في مجال الاوبئة د.بابكر المقبول.

وكان في استقبال الوزير ومرافقيه بمدخل مدينة القضارف حاضرة الولاية والي القضارف المكلف الاستاذ محمد عبدالرحمن محجوب واعضاء حكومة ولجنة امن الولاية.

وتفقد وزير الصحة الاتحادي ووالي القضارف ومدير عام وزارة الصحة بالولاية الاستاذ عبدالناصر حسن علي، تفقدوا مركز عبدالكريم عبوده بحى ابايو ببلدية القضارف الذي اختير ليكون مركزا لعلاج أمراض القلب ضمن خطة حكومة الولاية الرامية لتوطين العلاج داخل الولاية.

كما تعرف الوزير الاتحادي على المخزون الدوائى بالصندوق القومي للامدادات الطبية بالولاية، حيث اطمأن الوزير على وفرة الادوية بالصندوق الى جانب زيارة المركز التشخيصي المتطور ومجمع التأمين الصحي بالقضارف.

الى ذلك وقف وزير الصحة الاتحادي ووالي القضارف ومدير عام وزارة الصحة على أحوال المرضى بمركز صحي حي ديم النور غرب ومركز العزل وقسم الحوادث وقسم الباطنية بمستشفى القضارف التعليمي، حيث تعرف الوزير على الوضع الصحي بتلك المرافق الصحية على خلفية التنوير الذى قدمه مديرو المرافق المذكورة والكوادر الطبية العاملة بها.

وجدد د. هيثم محمد ابراهيم اهتمام الوزارة بتقديم كل مايعين وزارة الصحة بالولاية والجهات المساندة لها للقضاء على مرضى حمى الضنك والاسهالات المائية مشيدا بالجهود التى بذلت من قبل حكومة الولاية ومجتمع الولاية والمنظمات العاملة في هذا المجال لمكافحة الأمراض الوبائية.

من جهته عبر والي القضارف المكلف عن شكره لوزير الصحة الاتحادية والوفد المرافق له على الزيارة والتي ستسهم في دعم جهود الولاية لمحاصرة الأمراض الوبائية وتبني خطة حكومة الولاية تجاه توطين التشخيص والعلاج داخل الولاية.