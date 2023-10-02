البرهان يقدم واجب العزاء لأسرة الشهيد عميد ركن جعفر الطاهر

قدم رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان في إطار زيارته للولاية الشمالية، واجب العزاء لأسرة الشهيد عميد ركن جعفر الطاهر قائد ثاني قوات الإستطلاع الذي أستشهد وهو يدافع عن الوطن والعرض ضد قوات مليشيا الدعم السريع المتمردة. وحيا رئيس المجلس القائد العام، شهداء القوات المسلحة والمواطنين الذين لبوا نداء الوطن دفاعاً عن سيادته وعزته وكرامته، مؤكداً أن القوات المسلحة ستظل صمام أمان السودان، وسداً منيعاً لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن ووحدته. سونا

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