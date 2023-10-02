لدى مخاطبته لجنة المستنفرين بمروي البرهان يحي تضحيات الفرقة (19) مشاة بمروي

حيا رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان تضحيات الفرقة ١٩ مشاة بمروي والمواطنين بالمدينة الذين تصدوا ببسالة ضد مليشيا الدعم السريع المتمردة التي إنطلقت شرارة تمردها من مدينة مروي. وقال لدى مخاطبته اليوم لجنة المستنفرين بمروي أن إستجابة مواطني مروي لنداء الوطن يؤكد إلتفاف الشعب حول قواته المسلحة، مؤكداً على ضرورة تدريب كل المستنفرين بصورة متقدمة ومتطورة وذلك للمساهمة في الدفاع عن الوطن وعزته وكرامته. داعياً إلى ضرورة الإستفادة من الاستنفار في تقوية الوحدة الوطنية ودعم تماسك السودانيين من خلال نبذ العصبية والقبلية والإلتفاف حول قضايا الوطن. وأكد الفريق أول ركن البرهان عزمه على انجاح الفترة الانتقالية وصولاً للإنتخابات التي سيختار فيها السودانيون من يحكمهم. سونا

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