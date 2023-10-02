أعلن البروفيسور صلاح الدين العربي مدير جامعة الجزيرة لدى تراسة صباح اليوم بكلية الدراسات التنموية بالحديبة بمحلية أم القرى إجتماع مجلس عمداء الجامعة إنطلاقة أعمال (مبادرة جامعة الجزيرة لحل الأزمة السودانية) في غضون الأيام القادمة بعقد مُؤْتَمَرٌ صحَفِيٌّ يلي ذلك عقد ورش ومحاضرات. وكان الدكتور أيمن هاشم عضو المبادرة عميد كلية الإعلام بالجامعة قد قدم تَنْوِيرَا حول تكوين ومهام اللجنة مؤكداً إكتمال كافة ترتيبات تدشين عملها. على صعيد آخر إستمع المجلس لتقرير مفصل عميد الكلية عن الكلية مَنَّوهَا لأهمية الأدوار التي تَطَلَّعَ بها الكليات خارج مدينة مدني تجاه خدمة المجتمع وتنميته. هذا وقد عبر رئيس المجلس عن إشادته بمجلس أمناء الكلية وإدارتها وزاد : (شكرنا يمتد لكل مواطني المنطقة ولمنسوبي الكلية) داعياً إدارة الكلية لعقد شراكات مع القطاع الصحي والقطاع الهندسي بالجامعة على أن تشمل هذه الشراكات كلية المجتمع. من جانبه وجه الدكتور ياسر هلال الهاشمي وكيل الجامعة بتوفير الأثاثات وأجهزة الحاسوب لمعمل الكلية وتنفيذ الربط الشبكي بالكلية . إلى ذلك إلتزم الدكتور ربيع أسد عميد شؤون الطلاب بتشييد ملاعب وصالات رياضية بالكلية بجانب تأهيل نوافذ خدمات الطلاب. يذكر أن مجلس العمداء السابق كان قد عقد إجتماعه بكلية الصيدلة بمجمع الرازي وتهدف الخطوة لوقوف أعضاء المجلس ميدانياً على جاهزية الكليات داخل وخارج مدني بجانب عقد لقاءات مع أعيان المناطق المعنية توحيدا للجهود وخدمة للكليات ضمانا لتحقيق أهدافها. سونا

كانت هذه تفاصيل خبر إنطلاقة مبادرة جامعة الجزيرة لحل الأزمة السودانية الأيام القادمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.