المدير العام لقوات الشرطة وزير الداخلية المكلف يشيد بانجاز قوات الجمارك بضبطها عدد (46) كيلو جرام من الذهب

وقف الفريق شرطة (حقوقي) خالد حسان محي الدين المدير العام لقوات الشرطة وزير الداخلية المكلف اليوم علي الانجاز الكبير الذي حققته قوات الجمارك بالقبض على عدد(2) من المتهمين ضبط بحوزتهما على عدد(46) كيلو جرام من الذهب على عربة بوكس بمنطقة ايس الحدودية ، مشيداً بجاهزية ويقظة منسوبي الجمارك في الحفاظ علي مكتسبات الوطن واقتصاده من عمليات التهريب التي يسعى لها ضعاف النفوس. الفريق شرطة حسب الكريم آدم النور مدير قوات الجمارك أكد على جاهزية قواته للاضطلاع بدورها كاملا في حماية الاقتصاد الوطني من خلال انفاذ كافة الخطط الخاصة بمكافحة التهريب والتصدي للمهربين بسد الثغرات ونشر قوات الجمارك في كافة حدود البلاد بجانب تفعيل برنامج التقنية في العمل الجمركي بما يؤدي إلى ضبط ومراقبة حدود البلاد وتأمينها. وتفيد متابعات ( المكتب الصحفي للشرطة) ان مدير عام قوات الشرطة وزير الداخلية المكلف اصدر قراراً بترقية منسوبي الجمارك للرتبة العليا الذين تمكنوا من القبض على المتهمين وضبط الذهب المهرب. المكتب الصحفي لشرطة السودان

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