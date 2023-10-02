وزير الداخلية: توفير الخدمات الشرطية و الأمن والاستقرار بالبلاد

جدد الفريق شرطة حقوقي خالد حسان محي الدين المدير العام لقوات الشرطة وزير الداخلية المكلف حرص واهتمام وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة بتقديم كافة الخدمات الشرطية للمواطنين سواء الجنائية او الخدمية رغماً عن الضرر الكبير الذي لحق بمقار ومراكز تقديم الخدمة اثناء الحرب مع المليشيا المتمردة مبيناً أن قوات الشرطة ظلت تضطلع بدورها كاملاً في منع ومكافحة الجريمة واكتشاف ما يقع منها ، مبيناً أن هناك من منسوبي الشرطة من يقاتلون جنباً إلى جنب مع القوات المسلحة دفاعاً عن الوطن ومكتسباته وان قوات الشرطة ستظل قوية ومتماسكة بما تمتلكه من خبرات تراكمية ، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تبذلها شرطة ولاية البحر الاحمر في تعزيز الأمن بالولاية ، جاء ذلك لدى زيارته التفقدية لرئاسة شرطة الولاية بحضور هيئة ادارة الشرطة ، مشيراً إلى دعم رئاسة الشرطة لخطط وبرامج شرطة الولاية في مجال التدريب ورفع القدرات لمنسوبي شرطة الولاية
اللواء شرطة د. نصرالدين محمد فضل النواب مدير شرطة ولاية البحر الاحمر أشار للجهود التي ظلت تبذلها شرطة الولاية في ترقية وتطوير العمل الجنائي والخدمي بالولاية والتحديات التي واجهة الولاية بعد الاثار المترتبة من الحرب وبأعداد كبيرة الولاية جعلت شرطة الولاية في حالة استعداد دائم نتج عنه حالة الاستقرار التي تشهدها الولاية ، مشيداً بزيارة مدير عام قوات الشرطة الى شرطة الولاية والتي رفعت كثيراً من الروح المعنوية لمنسوبي شرطة الولاية
وتفيد متابعات المكتب الصحفي الشرطة أن مدير عام قوات الشرطة وزير الداخلية المكلف ترأس إجتماع هيئة قيادة شرطة الولاية أستمع خلاله الي تقارير وخطط مدراء الدوائر بشرطة الولاية كما التقى المدير العام بقوة شرطة الولاية مؤكداً جاهزية رئاسة الشرطة لانفاذ كافة برامج شرطة الولاية وتهيئة بيئة العمل ودعم القوة بما يحقق الرضا الوظيفي.
المكتب الصحفي لشرطة السودان
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