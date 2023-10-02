وزير الداخلية: توفير الخدمات الشرطية و الأمن والاستقرار بالبلاد

جدد الفريق شرطة حقوقي خالد حسان محي الدين المدير العام لقوات الشرطة وزير الداخلية المكلف حرص واهتمام وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة بتقديم كافة الخدمات الشرطية للمواطنين سواء الجنائية او الخدمية رغماً عن الضرر الكبير الذي لحق بمقار ومراكز تقديم الخدمة اثناء الحرب مع المليشيا المتمردة مبيناً أن قوات الشرطة ظلت تضطلع بدورها كاملاً في منع ومكافحة الجريمة واكتشاف ما يقع منها ، مبيناً أن هناك من منسوبي الشرطة من يقاتلون جنباً إلى جنب مع القوات المسلحة دفاعاً عن الوطن ومكتسباته وان قوات الشرطة ستظل قوية ومتماسكة بما تمتلكه من خبرات تراكمية ، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تبذلها شرطة ولاية البحر الاحمر في تعزيز الأمن بالولاية ، جاء ذلك لدى زيارته التفقدية لرئاسة شرطة الولاية بحضور هيئة ادارة الشرطة ، مشيراً إلى دعم رئاسة الشرطة لخطط وبرامج شرطة الولاية في مجال التدريب ورفع القدرات لمنسوبي شرطة الولاية