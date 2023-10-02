عبدالله أبكر يمنح السعودية فضية في دورة الألعاب الآسيوية

منح العداء السعودي عبد الله أبكر بلاده فضية سباق 200 متر، اليوم الإثنين، ضمن دورة الألعاب الآسيوية 19 التي تستضيفها مدينة هانغجو الصينية.

وسجّل أبكر (26 عاماً)، رابع سباق 100م في النسخة الماضية في جاكرتا 2018، 20.63 ثانية، بفارق بسيط بلغ 3 بالمئة من الثانية عن الفائز الياباني كوكي أوياما.فيما أهدر القطري فيمي أوجونودي البرونزية بفارق 1 بالمئة من الثانية عن الثالث التايواني تشون-هان يانج، وحل البحريني سعيد الخالدي خامساً (20.88 ث).وقال أبكر لوكالة فرانس برس: “شعورٌ جميل أن تكون أحد الأبطال في دورة الألعاب الآسيوية، وهذا يعطيك دافعاً للمنافسة في الاستحقاقات المقبلة”.

وأضاف: “هذه ثاني مشاركة، المرة الماضية أحرزت المركز الرابع (في 100م) واليوم الثاني.. والعام المقبل لدينا أولمبياد باريس وسيكون الوضع أفضل”.

وتابع: “كنت الأفضل في السباق وأتحمل مسؤولية عدم إحراز الذهبية، بالتأكيد سأتعلم من الأخطاء.. طموحي كأي عداء أن أتوج في الأولمبياد”.

وهذه رابع ميدالية للسعودية، وجميعها في ألعاب القوى، بعد ذهبية يوسف مسرحي في 400 م، فضية محمد تولو في رمي الكرة الحديد وبرونزية حسين آل حزام في الوثب بالزانة.

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