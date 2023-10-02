قبيلة الصبحه بالنيل الأبيض تسير قافلة لدعم القوات المسلحة

حيا الأستاذ عمر الخليفة عبدالله والي ولاية النيل الأبيض المكلف قيادات الإدارة الأهلية ومشائخ الطرق الصوفية ومكونات مجتمع ولاية النيل الأبيض للتدافع واللالتفاف خلف القوات المسلحة في معركة الكرامة ضد مليشيا الدعم السريع المتمردة .

جاء ذلك لدى مخاطبته بقيادة الفرقة ١٨ مشاه بكوستي ظهر اليوم قافلة الدعم والإسناد التي سيرتها قبيلة الصبحه بالولاية دعما للقوات المسلحة برئاسة الشيخ عثمان الماحي ابوالدخيره، بحضور اللواء الركن سامي الطيب سيد أحمد قائد الفرقه ١٨ مشاه بكوستي وأعضاء لجنة أمن الولاية والاستاذ حسين محمد الراجل المدير التنفيذي لمحلية الجبلين وقيادات واعيان قبيلة الضبحه بمحليتي الجبلين وربك .

وقال والي النيل الأبيض قبيلة الصبحه مشهود لها مواقفها التاريخية والوطنية المشرفه عبر التاريخ للدعم بالمال والرجال، وأضاف أن قبيلة الصبحه و محليه الجبلين يقع عليهما عبء كبير في تأمين الحدود الجنوبيه للولاية.

واكد أن الفرقه ١٨ مشاه ظلت تضطلع بدورها كاملا في الدفاع عن الولاية والولايات المجاورة، وأشار لدحر تمساح النيل الأبيض يوم أمس المليشيا المتمردة حتى مشارف مدينة ام روابه .

من جهته امتدح اللواء الركن سامي الطيب سيد أحمد قائد الفرقه ١٨ مشاه بكوستي المواقف الوطنية لقبيلة الصبحه وأضاف ان هذا المواقف غير غريبه على هذه القبيله التي نصرت الثورة المهدية ، وقال إن هذا الموقف والدعم يعبر عن جميع أهل النيل الابيض الذين ساندوا القوات المسلحه منذ بداية الحرب في ١٥ أبريل.

واكد أن القوات المسلحه ماضيه في دحر مليشيا الدعم السريع المتمرده وان الفرقه ١٨ ستكون بالمرصاد لكل من يقترب للولاية وأنهم سيعملون على حفظ الأمن والاستقرار وحماية مناطق الزراعة والرعي وبشر بقرب ساعة النصر.

وفي ذات السياق قال الاستاذ حسين محمد الراجل المدير التنفيذي لمحلية الجبلين أن قبيلة الصبحه تعد من المكونات الاجتماعية المتقدمة الفهم لقضايا الوطن .

وأشار إلى أن المستنفرين من أبناء محلية الجبلين يتواجدون حاليا في الخطوط الأمامية بالخرطوم، وأبدى استعداد المحلية لتهيئة معسكرات التدريب بكل قري المحلية.