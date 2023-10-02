مستشفى الشرطة بالنيل الأزرق: (3428) متردد خلال شهر سبتمبر الماضى

تردد على مستشفى الشرطة باقليم النيل الازرق خلال شهر سبتمبر الماضى عدد (3428) حالة على العيادات الخارجية باقسام الباطنية والعظام والجراحة العامة والأطفال والأسنان والنساء والتوليد.

وفي تصريح للمكتب الصحفى للشرطة أوضح المقدم شرطة طبيب عزام عبدالرحمن مدير مستشفي الشرطة بالدمازين ان أطباء المستشفي اجروا عدد (398) عملية جراحية كللت بالنجاح التام بينما تم حجز عدد (775) مريضا للتنويم بمختلف الأقسام موضحا ان المستشفى وفرت خدمة رسم القلب والأشعة بأنواعها لعدد(963) مريض وعدد (3758) فحصا مخبريا وفقا لطلب الأطباء وخضعت عدد (55) مريضة لعملية قيصرية.

واضاف ان مستشفي الشرطة بمدينة الدمازين حاضرة إقليم النيل الأزرق تعد إحدى المؤسسات العلاجية التي يقصدها المرضي من سكان الإقليم والولايات المجاورة ويجدون بها الخدمة المميزة والتخصصات الطبية النادرة. كاشفا أن مؤسسته تنفذ خطة تطويرية متقدمة بغية تجويد الآداء والإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية والصحية لعلاج المرضى وتوفير الإستشارات في المجالات كافة.

واوضح أن الخطة إرتكزت على عدة محاور منها الإستفادة من الكوادر التي وصلت الإقليم عقب الأحداث التي تشهدها ولاية الخرطوم إضافة إلى تهيئة البيئة المتمثلة في تجهيز العيادات الخارجية والعنابر والمختبرات بأحدث الأجهزة التشخيصية.

واكد مدير مستشفي الشرطة بالدمازين جاهزية المستشفي لإستيعاب المترددين وطالبي الخدمة من مواطني الإقليم وكافة ولايات البلاد الأخري من منسوبي قوات الشرطة والمدنيين.

واضاف أن الخطة تهدف الي إدخال المزيد من الأقسام والتخصصات الأخرى وفقا للخارطة الطبية من واقع الإحصاءات والسجلات الرسمية مشيدا بدعم رئاسة شرطة الإقليم وتعاونها لاستمرار تطوير العمل بما يخدم المواطن.

وأكد اللواء شرطة (حقوقي) طارق علي طه سورج مدير شرطة الإقليم سعي رئاسة شرطة الإقليم للنهوض بالعمل الشرطي بكافة الجوانب الأمنية والخدمية.