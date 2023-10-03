النصر السعودي يعود للمباراة بثلاثية أمام استقلال دوشنبه في أبطال آسيا

فاز النصر السعودي على ضيفه استقلال دوشنبه الطاجيكي 3-1، مساء الاثنين، على ملعب الأول بارك بالرياض، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة في دوري أبطال آسيا.

سجل للنصر كريستيانو رونالدو في الدقيقة (66)، وأندرسون تاليسكا (72 و77)، بينما جاء هدف استقلال دوشنبه عبر سينين سباعي (44).

رفع النصر رصيده إلى 6 نقاط في صدراة المجموعة، وتجمد رصيد استقلال دوشنبه عند نقطة واحدة بالمركز الرابع.وشهدت الدقائق الأخيرة هجمات متواصلة من لاعبي النصر، لكنهم أخفقوا في استغلال الفرص، ثم أطلق الحكم صافرته معلنا فوز العالمي 3-1.

كووورة