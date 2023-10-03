بالصور.. السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

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قام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، يوم الثلاثاء، بترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
كما قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع أكاليل الزهور على قبري الجندي المجهول والرئيس الراحل محمد أنور السادات.
وصافح الرئيس السيسي عدد من قدامى حرب أكتوبر ومن المحاربين القدماء وكبار رجال الدولة.
كما قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع أكاليل الزهور على قبر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.
صدى البلد
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