مانشستر يونايتد.. عرض جديد من الملياردير راتكليف

يعتزم الملياردير البريطاني، جيم راتكليف، المرشح لشراء نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي لكرة القدم، تعديل عرضه من أجل الدخول أخيرا إلى رأسمال النادي بشراء أسهم قليلة، بحسب ذكرت تقارير صحفية مساء الاثنين.

ويعتبر راتكليف، مؤسس شركة الكيماويات العملاقة “إينيوس” ومالك ناديي نيس الفرنسي ولوزان السويسري لكرة القدم، أحد المرشحين الرئيسيين لشراء بطل إنكلترا 20 مرة، مع المصرفي القطري، الشيخ جاسم بن حمد بن جبر آل ثاني.

وأوضحت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية، أنه “بإمكان راتكليف الآن أن يسعى إلى الحصول على حصة تبلغ حوالي 25 بالمئة، في إطار اقتراح لإنهاء عملية البيع المضنية، بعد أن أراد في البداية إجراء عملية استحواذ على الأغلبية”.

وأثارت عملية الاستحواذ على النادي الكثير من المنافسة، في ظل العديد من العروض المقدمة من كل من راتكليف، المشجع للشياطين الحمر منذ الطفولة، والشيخ جاسم، لكن لم يتم إحراز أي تقدم بشأن تغيير محتمل للملكية، منذ أن أعلنت عائلة غلايزر المالكة في نوفمبر الماضي أنها على استعداد لبيع النادي.

وانهارت قيمة يونايتد في بورصة نيويورك، الشهر الماضي، بأكثر من 700 مليون دولار، بعد تقارير مفادها أن عائلة غلايزر أوقفت خطط بيع النادي.

وإذا قبلت العائلة العرض الجديد لراتكليف، فإنها ستحتفظ بالأغلبية المسيطرة على النادي الذي اشترته عام 2005، على الرغم من العداء الواضح من جانب المشجعين الذين يطالبون برحيلها.

ورفض متحدث باسم مانشستر يونايتد التعليق لشبكة “سكاي نيوز” البريطانية. كما رفض متحدث باسم “إينيوس” التعليق بسبب شروط اتفاقية عدم الإفصاح التي وقعها مقدمو العروض كجزء من العملية.

وتشير التقارير إلى أن عرض الشيخ جاسم لا يزال مطروحا على الطاولة.

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