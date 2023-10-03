شاهد بالصورة.. بعد أن أصبحت وسيلة نقل مهمة في الخرطوم.. سودانيون يستخدمون إطارات السيارات الفخمة على عجلات (كارو) الحمار

أثارت صورة متداولة على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي بالسودان ضجة واسعة وصاحبتها تعليقات ضاحكة وساخرة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهرت الصورة المتداولة صاحب “كارو” حمار وهو يستخدم إطارات سيارة فخمة كعجلات للكارو التي يعمل بها. ووفقاً لما أكد المعلقون فإن “الكارو” أصبحت وسيلة نقل مهمة في الخرطوم يستخدمها المواطنون لقطع “الكباري” وبعد المشاوير نسبة لشح حركة المواصلات نتيجة الحرب الدائرة الآن بين الجيش والدعم السريع. ياسين الشيخ (أخبار الخليج 365)

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