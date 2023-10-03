جمارك النيل الأبيض تبيد بضائع فاسدة قيمتها ٦٥٠ مليون جنيها

ابادت جمارك ولاية النيل الأبيض بمكب النفايات غرب مدينة كوستي صباح اليوم اكثر من ٦٠٠ كرتونة من البضائع الفاسدة المنتهية الصلاحية والمخالفة للقوانين قدرت قيمتها بأكثر ٦٥٠ مليون جنيها بحضور اللواء شرطه سيف الدين احمد الحاج مدير شرطة الولاية واللواء الركن سامي الطيب سيد أحمد قائد الفرقة الثامنة عشر مشاة والعميد محمود يحي ابودهباية مدير جهاز المخابرات العامة والأمن وممثلي الادارة القانونية والنيابة العامة ومديري الادارات والدوائر بشرطة الولاية وجهات الاختصاص من المواصفات والمقاييس والصحة والدفاع المدني . وامتدح مدير شرطة الولاية جهود منسوبي الجمارك ومكافحة التهريب في الاطلاع بدورهم كاملا في حماية الاقتصاد الوطني وحماية المجتمع والتصدي لكافة انشطة التهريب مع القوات النظامية الاخرى فيما قال العميد حقوقي دكتور محمد نصر عبدالله مدير إدارة جمارك ولاية النيل الأبيض ان البضائع التي تم ابادتها تأتي استكمالا لدور الجمارك في حماية المجتمع من السلع المخالفة للمواصفات، مؤكدا تسخير كافة إمكانيات إدارته بهدف الاستمرار في عمليات الانتشار الواسع بجميع محليات الولاية من أجل تحقيق الاهداف المنشودة للحفاظ على الإقتصاد الوطني وصحة الانسان. وأشار إلى ان هذه الابادة هي امتداد لجهود الجمارك ومكافحة التهريب في التصدي لانشطة التهريب وحماية الحدود وبناء القدرات في كافةجوانب العمل الجمركي والتي تدفع بتسهيل وتسريع وتيرة التجارة الدولية والتحصيل العادل والفعال للايرادات. وفي ذات السياق ابان العقيد شرطه حافظ ادم أبكر رئيس فرع الحظيرة الجمركية المشرف على عملية الابادة ان الكمية المبادة من السلع المنتهية الصلاحية تصب في إطار جهود الجمارك في حماية صحة وحياة الانسان من السلع والمنتجات الغير مطابقه للمواصفات . سونا

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